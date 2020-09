Kiel

Holstein Kiel besiegt vor Zuschauern Hansa Rostock

05.09.2020, 17:08 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat seinen letzten Test vor dem ersten Pflichtspiel der Saison gewonnen. Die Schleswig-Holsteiner setzten sich am Samstag im eigenen Stadion mit 3:1 (1:1) gegen den Drittligisten FC Hansa Rostock durch. Fabian Reese (23. Minute) brachte die Gastgeber nach einem Konter in Führung, der Rostocker Korbinian Vollmann glich aus (26.). Niklas Hauptmann (75.) und Fin Bartels (76.) sorgten mit einem Doppelschlag binnen einer Minute für den Sieg der KSV Holstein. Für die Kieler war es nach 181 Tagen wieder ein Spiel mit Zuschauern im Holstein-Stadion. 500 Fans waren zugelassen.

Die Zweitligist war überlegen, erspielte sich aber zu wenige Torchancen. Das Team von Trainer Ole Werner war vor allem bei schnellen Attacken gefährlich. Die Rostocker standen in der Abwehr lange sicher, konnten aber nach vorn nur wenige Akzente setzen.

Am nächsten Samstag haben die Kieler in der ersten Runde des DFB-Pokals Heimrecht gegen den baden-württembergischen Oberligisten 1. FC Rielasingen-Arlen. Hansa Rostock hat es am gleichen Tag mit dem Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart zu tun.