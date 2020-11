Wegen Corona-Pandemie

Kiel führt Maskenpflicht auf mehreren Straßen und Plätzen ein

02.11.2020, 09:23 Uhr | t-online

Am Gehweg ermahnt ein Graffiti zum Tagen einer Mund-Nasen-Bedeckung (Symbolbild): In Kiel herrscht nun auf verschiedenen Straßen und Plätzen eine Maskenpflicht. (Quelle: Klaus Martin Höfer/imago images)

Die Stadt Kiel setzt die Verordnung des Landes zum Teil-Lockdown um – und führt auch eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum ein.

Auf mehreren Straßen und Plätzen führt die Stadt Kiel ab Montag eine Maskenpflicht ein. "Auch wenn das Infektionsgeschehen in Kiel derzeit noch nicht so dramatisch ist wie in vielen anderen Kommunen der Bundesrepublik, müssen wir davon ausgehen, dass die Zahlen weiter steigen werden", sagt Oberbürgermeister Ulf Kämpfer mit Blick auf die neuen Maßnahmen. Der Inzidenzwert liegt in Kiel aktuell bei 37,7.

Die Maskenpflicht gilt rund um die Uhr im Bereich des Hauptbahnhofs inklusive Sophienblatt (von der Ringstraße bis zur Herzog-Friedrich-Straße), am Bahnhofsplatz, am Platz der Kieler Matrosen, an der Hornbrücke und Am Germaniahafen. Jeweils montags bis samstags von 10 bis 20 Uhr gilt sie außerdem in der Holstenstraße (mit Holstenplatz, Altem Markt und Dänischer Straße), am Dreiecksplatz, sowie in Teilen der Holtenauer Straße und der Elisabethstraße.

Stadtspitze arbeitet von zu Hause



Ausgeschlossen von der Pflicht des Tragens einer Mund-Nase-Bedeckung sind Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr und Personen, die aufgrund einer körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung keinen Mundschutz tragen können.

Die Kieler Stadtspitze führt ihre Geschäfte derweil von zu Hause aus, da Stadtrat Christian Zierau in der vergangenen Woche positiv auf Corona getestet wurde. Daraufhin wurde für Oberbürgermeister Ulf Kämpfer, dem Gesundheitsdezernenten Gerwin Stöcken und Bürgermeisterin Renate Treutel eine Quarantäne ausgesprochen, da Zierau mit ihnen Kontakt hatte. Allen dreien gehe es aber gut und die Abstimmung in der Führungsspitze laufe auch aus dem Home-Office nach wie vor hervorragend, heißt es.