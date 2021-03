Zwei Schwerverletzte

Mutmaßlicher Täter nach Messerattacke in U-Haft

31.03.2021, 13:45 Uhr | dpa

Bei einer Messerattacke wurden zwei Personen von einem Angreifer schwer verletzt. Der Tatverdächtige flüchtete zunächst, konnte von den Polizeibeamten allerdings festgenommen werden – er befindet sich nun in Untersuchungshaft.

In Kiel hat ein Mann mit einem Messer zwei Menschen schwer verletzt. Der Tatverdächtige hatte den Mann und die Frau am Montagabend angegriffen, wie ein Polizeisprecher in Kiel bestätige. Laut "KN" hat sich der Angriff auf der Holtenauerstraße abgespielt. Kurz zuvor soll in einem Restaurant ein Streit zwischen den drei beteiligten Personen ausgebrochen sein, heißt es.



Zeugen hatten die Polizei alarmiert. Der Tatverdächtige sei zunächst geflüchtet, konnte aber wenig später festgenommen werden und befindet sich in Untersuchungshaft. Das Amtsgericht Kiel erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl. Gegen dem mutmaßichen Täter wird wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.



Bis Mitternacht soll die Polizei in der Tatnacht nach Angaben der "KN" am Tatort nach Spuren gesucht haben. Auch die Feuerwehr habe anrücken müssen, um den Gehweg auf der Einkaufsstraße zu säubern.