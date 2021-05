98 neue Corona-Infektionen

Sieben-Tage-Inzidenz sinkt in Schleswig-Holstein auf 58

03.05.2021, 07:19 Uhr | dpa

In nur drei Bundersländern in Deutschland liegt die Corona-Inzidenz unter 100. In Schleswig-Holstein könnte sogar bald der Schwellenwert von 50 erreicht werden. Am Wochenende ist der Wert erneut gesunken.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist am Sonntag etwa auf Niveau des Vortags geblieben. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen lag bei 58,0, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel zu den Corona-Neuinfektionen hervorgeht (Stand: 2. Mai, 19.29 Uhr).

Am Samstag hatte der Wert bei 58,6 gelegen, am Freitag bei 61,5. Am Sonntag vor einer Woche wurde er mit 74,0 angegeben. Innerhalb eines Tages kamen 98 neue Infektionen hinzu, eine Woche zuvor waren es 120. Am Wochenende liegen die Infektionszahlen erfahrungsgemäß etwas niedriger, weil dann weniger getestet wird.

Ein Todesfall

Die Zahl der an oder mit Corona gestorbenen Menschen stieg um 1 auf 1.513. In Kliniken lagen wegen Covid-19 am Sonntag den Angaben nach 158 Menschen – 4 weniger als am Vortag. 50 von ihnen waren auf der Intensivstation, 29 Corona-Patienten und -Patientinnen wurden beatmet.

Die kritische Schwelle von 100 bei der Sieben-Tage-Inzidenz überschritt weiterhin kein Kreis. Die höchsten Werte verzeichneten Kiel (86,3) und Stormarn (83,6). Die niedrigsten Zahlen gab es in Nordfriesland (33,7) und Schleswig-Flensburg (35,3).