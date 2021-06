Kiel

Kieler Landtag diskutiert über Schulpolitik und Integration

16.06.2021, 00:47 Uhr | dpa

Der Landtag in Kiel kommt heute zu seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause zusammen. Zum Auftakt geht es um die Schulpolitik und dabei unter anderem um die Digitalisierung an den Schulen. Im Anschluss berät das Parlament abschließend über ein Integrations- und Teilhabegesetz. Als Ziele für die Integration von Flüchtlingen nennen die Koalitionsfraktionen CDU, Grüne und FDP zum Beispiel die Sprachförderung, den Zugang zu Schule, Ausbildung und Arbeit sowie die Einbindung in demokratische Strukturen. Am Nachmittag steht unter anderem ein Regierungsbericht zum aktuellen Stand beim Ausbau des Breitband- und Mobilfunknetzes zur Debatte.