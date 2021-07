Kiel

Daniel Hanslik wechselt aus Kiel fest nach Kaiserslautern

01.07.2021, 17:02 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel und Daniel Hanslik haben sich auf die Auflösung des bestehenden Vertrags geeinigt. Wie der norddeutsche Club am Donnerstag mitteilte, wechselt der 24 Jahre alte Angreifer fest zum Drittligisten 1. FC Kaiserslautern, an den er bereits in der vergangenen Saison ausgeliehen war. "Aufgrund der großen Konkurrenz in der Offensive hätten wir Daniel Hanslik keine Einsatzzeiten in der Zweiten Liga zusichern können", sagte der Kieler Sport-Geschäftsführer Uwe Stöver zu dem Transfer.