Kiel

Polizei mit Tauchern aus dem Norden in Rheinland-Pfalz

19.07.2021, 12:42 Uhr | dpa

Ein Einsatzzug der schleswig-holsteinischen Polizei hat am Montag mit dem Hilfseinsatz in dem von Überschwemmung betroffenen Ort Antweiler in Rheinland-Pfalz begonnen. "Es ist für uns eine Selbstverständlichkeit, dass wir die Menschen im Angesicht dieser wirklich furchtbaren Katastrophe unterstützen und ihnen helfen", teilte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) am Montag mit. Der Einsatzzug besteht den Angaben zufolge aus 72 Frauen und Männern, darunter mehrere Taucher. Bereits zuvor hatten fünf Diensthundeführer aus dem Norden mit ihren Spürhunden nach Vermissten gesucht.