Kiel

Arbeitsagentur legt Daten für Schleswig-Holstein vor

29.07.2021, 01:05 Uhr | dpa

Die Agentur für Arbeit will heute die aktuellen Arbeitslosenzahlen für Juli in Schleswig-Holstein vorlegen. Im Juni war die Zahl der Arbeitslosen im Norden deutlich zurückgegangen. Nach Angaben der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit waren 89 203 Frauen und Männer arbeitslos. Das waren 2840 oder 3,1 Prozent weniger als im Mai. Gemessen am Juni 2020 sank die Zahl der Arbeitslosen um 7501 oder 7,8 Prozent. Die Arbeitslosenquote lag im Juni bei 5,6 Prozent, nach 5,8 Prozent im Mai 2021 und 6,1 Prozent im Juni 2020.