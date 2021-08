Anwohner melden Explosionen

23 Verletzte bei Feuer in Kieler Wohnhaus

24.08.2021, 07:51 Uhr | t-online

Mit einem Großaufgebot ist die Feuerwehr zu einem Brand in einem Wohnhaus in Kiel ausgerückt. Anwohner hatten mehrere Verletzte gemeldet.

In einem Mehrfamilienhaus in Kiel-Dietrichsdorf hat es in der Nacht zu Dienstag gebrannt. Rettungskräfte mussten 23 Bewohner medizinisch behandeln. Drei von ihnen wurden bei dem Brand schwer verletzt.

Um 3:46 Uhr hatten mehrere Anrufer gleichzeitig die Feuerwehr alarmiert, wie aus einem Bericht hervorgeht. Sie meldeten mehrere Explosionen in einem Wohnhaus auf der Insterburger Straße.



Brand in Kiel: Nachbarn hören Explosionen

Am Einsatzort kämpften die Rettungskräfte mit einem ausgedehnten Wohnungsbrand. Ein Überspringen der Flammen auf anliegenden Wohnungen konnten die Einsatzkräfte verhindern. In den frühen Morgenstunden wurde der Brand schließlich gelöscht.



Ein Großaufgebot an der Ostwache, der Hauptwache und aus Dietrichtsdorf und Elmschenhagen war mit insgesamt 60 Rettungskräften und 25 Einsatzwagen vor Ort. Dazu kamen drei Rettungswagen und ein Notarzt.