Kiel

Kieler Woche legt Fokus auf den maritimen Kern

26.08.2021, 17:07 Uhr | dpa

Die 127. Kieler Woche (4. bis 12. September) fällt wegen Corona auch in diesem Jahr deutlich kleiner aus als zunächst geplant. "Natürlich hätten wir alle gerne in diesem Jahr wieder eine "richtige" Kieler Woche gefeiert", sagte Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) am Donnerstag. Die Infektionslage lasse dies noch nicht zu.

Die Veranstalter konzentrieren sich deshalb auf den maritimen Kern. Damit solle "zumindest ein bisschen typisches Kieler-Woche-Flair" entstehen, wie Kämpfer sagte. Anders als vor der Pandemie wird es keine großen Bühnen und keine ausgedehnten Flanierbereiche geben. Unter normalen Bedingungen hatte das Sommerfest 2019 mehr als 3,5 Millionen Besucher aus gut 70 Ländern angelockt.

Auch das Sportprogramm ist zusammengestrichen. Große Namen sind dennoch zu Gast. Segel-Star Boris Herrmann (40) wird die älteste und größte deutsche Regattawoche eröffnen und mit dem Typhon das Signal "lang-kurz-kurz-lang" für "Leinen los!" geben.

Neben den Segelwettbewerben vor Schilksee sind mehr als 100 Programmpunkte geplant. Maritimer Höhepunkt soll die Windjammerparade mit mehr als 120 Schiffen am 11. September sein, angeführt von der "Alexander von Humboldt II". Prominenter Gast wird am 8. September Fürst Albert II. von Monaco (63) sein. Er besucht das Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung.

Der ehemalige schwedische Ministerpräsident Göran Persson, der Unternehmer Michael Otto und die Nachhaltigkeitsexpertin Xuemei Bai, die in Australien forscht, erhalten am 5. September den Weltwirtschaftlichen Preis. Am 4. September lädt die Marine zum Open Ship.

Auf der Krusenkoppel findet nach einem Jahr Pause die Konzertreihe "gewaltig leise" statt - unter anderem mit Anna Depenbusch, Götz Alsmann und den Thalbachs. Die Kieler Woche soll - anders als 2020 - wieder mit einem Höhenfeuerwerk über der Förde enden.