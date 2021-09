Kiel

Demonstranten blockieren B404 in Kiel

24.09.2021, 13:56 Uhr | dpa

Demonstranten haben am Freitag die Bundesstraße 404 in Kiel blockiert. Sie stellten ein Holzgestell mit Plakaten auf die Fahrbahn, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Mehrere Personen hielten sich dort am Nachmittag auf. Die B404 sei durch die Aktion in beide Fahrtrichtungen blockiert. Einsatzkräfte der Polizei seien vor Ort. Die Beamten gingen zunächst davon aus, dass es sich bei der Aktion um eine Spontanveranstaltung handelte.

Die Demonstranten protestierten mit ihrer Aktion nach eigenen Angaben am Klimastreiktag für mehr Umweltschutz und ein Umdenken in der Klimapolitik. Sie sprachen von knapp 30 Teilnehmern. Auf Bilder in den sozialen Medien war zu sehen, wie ein Demonstrant in dem Holzgestell hing.

"Für eine konsequente Verkehrswende müssen alle offenen Autobahnprojekte sofort eingestampft werden", wurde eine Demonstrantin in einer Mitteilung zitiert. Hintergrund ist der geplante Ausbau der B404 zur Autobahn 21. Die Demonstranten kritisieren, dass dafür Kleingärten und für die Stadt wichtige Natur-und Erholungsräume zerstört werden müssten.