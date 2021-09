Kiel

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt minimal

27.09.2021, 20:08 Uhr | dpa

Ein Corona-Schnelltest wird in einer Teststation aufbereitet. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild (Quelle: dpa)

In Schleswig-Holstein ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen erneut gesunken - jedoch nur minimal. Am Montag betrug die Zahl der Neufälle je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen 30,2 - nach 30,3 am Vortag. Innerhalb eines Tages wurden 86 neue Corona-Fälle registriert, wie aus den Daten der Landesbehörden vom Montagabend (Stand: 18.55 Uhr) hervorgeht. Tags zuvor waren es 38 neue Fälle gewesen.

In den Krankenhäusern lagen 62 Covid-19-Patienten und -Patientinnen. Das waren sechs Menschen weniger als am Sonntag. Die Zahl der Covid-Kranken auf den Intensivstationen blieb unverändert bei 17. Es wurden dort 12 Patienten beatmet. Rund 72.300 Menschen gelten im Bundesland als genesen.

Die Gesamtzahl der Toten im Zusammenhang mit dem Coronavirus seit Beginn der Pandemie stieg erneut um einen Fall - sie liegt nun bei 1685.

Negativer Spitzenreiter bei der Sieben-Tage-Inzidenz ist demnach weiterhin Neumünster mit einem Wert von 66,3. Den niedrigsten Wert verzeichnete Nordfriesland mit 8,4.