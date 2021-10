Kiel

Corona: Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein bei 58,0

25.10.2021, 20:27 Uhr | dpa

Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Corona-Pandemie in Schleswig-Holstein ist am Montag auf 58,0 gestiegen. Genau eine Woche zuvor hatte die Zahl neuer Ansteckungen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen noch 32,6 betragen, am Sonntag 57,6. Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand: 19.21 Uhr) wurden am Montag 252 neue Infektionen registriert, am Sonntag waren es 74.

Die Zahl der Patienten und Patientinnen, die wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus waren, erhöhte sich am Montag um 4 auf 68. Von ihnen lagen 18 und damit 2 mehr als am Vortag auf der Intensivstation, von denen unverändert 11 beatmet werden mussten. Die Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der Corona-Kranken, die je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen in Kliniken aufgenommen wurden - stieg von zuletzt 1,68 auf 1,75.

Es wurden drei weitere Corona-Todesfälle gemeldet. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 Gestorbenen stieg damit auf 1715. Von den seit Beginn der Pandemie 80.193 Infizierten gelten rund 76.000 als genesen. Am höchsten war die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag im Kreis Pinneberg mit 81,4, am niedrigsten im Kreis Schleswig-Flensburg mit 32,6.