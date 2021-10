Kiel

Maskenpflicht an Schleswig-Holsteins Schulen am Platz endet

26.10.2021, 12:22 Uhr | dpa

Die Maskenpflicht an den Schulen in Schleswig-Holstein am Platz endet ab November. Das kündigte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Dienstag in Kiel an.