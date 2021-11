Kiel

Corona-Infektionszahlen in Schleswig-Holstein gesunken

06.11.2021, 21:30 Uhr | dpa

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist in Schleswig-Holstein am Samstag minimal gesunken. Die Behörden meldeten am Abend eine Sieben-Tage-Inzidenz von 75,1 - nach 75,8 am Freitag. Am Donnerstag lag die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen noch bei 73, am Samstag der Vorwoche bei 69,6. Die Zahl gemeldeter Fälle stieg um weitere 253 Neuinfektionen binnen eines Tages - nach 421 am Freitag.

Nach den Zahlen des Robert Koch-Instituts von Samstagmorgen hat Schleswig-Holstein mit 75,8 die niedrigste Inzidenz aller Bundesländer. An der Spitze liegt Sachsen mit 415,8 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen.

Spitzenreiter in Schleswig-Holstein war am Samstag der Kreis Nordfriesland mit einer Inzidenz von 95,7, Schlusslicht bleib der Kreis Steinburg mit einer Inzidenz von 33,7.

Die Zahl der Patientinnen und Patienten, die wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus liegen, blieb am Samstag bei 83. Davon wurden 25 auf der Intensivstation behandelt, 16 mussten beatmet werden. Die Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der Corona-Kranken, die je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen in Kliniken aufgenommen wurden - bleib bei 2,03. Vor einer Woche betrug sie 1,61. Die Zahl der Todesfälle in der Pandemie blieb bei 1738.