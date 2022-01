Kiel

Zahl der Erwerbstätigen in Schleswig-Holstein gestiegen

25.01.2022, 12:32 Uhr | dpa

Nach einem Rückgang 2020 ist die Zahl der Erwerbstätigen in Schleswig-Holstein 2021 wieder gestiegen. Das Statistikamt Nord vermeldete am Dienstag einen Zuwachs von 7500 auf

1.435.300 Erwerbstätige. Das Plus von 0,5 Prozent wurde nur von Berlin (0,9 Prozent) übertroffen. In Deutschland insgesamt blieb die Zahl konstant.

Den Schwerpunkt der Erwerbstätigkeit in Schleswig-Holstein bilden die Dienstleistungsbereiche mit einem Anteil von 78 Prozent. Hier stieg die Zahl der Erwerbstätigen in Jahresfrist um 0,6 Prozent auf gut 1,1 Millionen. Im gleichen Maß legte das produzierende Gewerbe zu. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei verloren 2,7 Prozent auf nunmehr 30.800 Erwerbstätige.