Kiel

500 Menschen demonstrieren gegen Corona-Maßnahmen-Gegner

27.01.2022, 19:20 Uhr | dpa

Rund 500 Menschen haben am Donnerstag in Kiel nach Polizeiangaben gegen erneute Proteste von Corona-Maßnahmen-Gegnern demonstriert. Parallel zu der Demonstration auf dem Exerzierplatz hatten auch Kritiker der staatlichen Maßnahmen abermals eine Demonstration mit bis zu 1500 Teilnehmern angemeldet. Wie viele Menschen sich zu dieser Protestaktion auf dem Rathausplatz einfanden, konnte ein Polizeisprecher am Abend nicht sagen.