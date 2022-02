Kiel

Keine Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene mehr

18.02.2022, 16:59 Uhr | dpa

Für Geimpfte und Genesene fallen in Schleswig-Holstein am Samstag alle Corona-Kontaktbeschränkungen weg. Für Menschen ohne Schutzimpfung wird bei privaten Treffen die Obergrenze auf 25 Personen angehoben, wie die Landesregierung am Freitag in Kiel ankündigte. Wenn die Eltern dabei sind, werden Kinder und Jugendliche in diesem Fall nicht mitgezählt.

Zuvor hatte das Kabinett eine entsprechende Neufassung der Corona-Landesverordnung beschlossen. Bisher durften sich im Norden nur bis zu zehn Menschen treffen. War eine ungeimpfte oder nicht genesene Person dabei, waren Treffen auf zwei Haushalte beschränkt.

Es macht keinen Unterschied, ob die Treffen im privaten Rahmen oder im öffentlichen Raum stattfinden und ob sie drinnen oder draußen sind. Es gelten die gleichen Regeln. Das betrifft auch Hochzeiten und andere Feste in Lokalen. In der Gastronomie gilt aber weiterhin die 2G-Regel (geimpft oder genesen). Sie soll in Schleswig-Holstein Anfang März als nächsten Schritt fallen.