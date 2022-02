Kiel

Albrecht sieht entscheidendes Jahrzehnt für Klimarettung

28.02.2022, 16:27 Uhr | dpa

Schleswig-Holsteins Umweltminister Jan Philipp Albrecht hat entschlossenes Handeln für mehr Klimaschutz gefordert. "Wir leben im entscheidenden Jahrzehnt, um die Klimakatastrophe zu verhindern", sagte der Grünen-Politiker am Montag in Kiel. Er reagierte damit auf den jüngsten Bericht des Weltklimarates. "Sicherheit und Wohlstand hängen maßgeblich davon ab, wie engagiert wir jetzt umsteuern."

"Der Weltklimarat führt uns wieder eindrücklich vor Augen, welche dramatischen Auswirkungen uns drohen, sollten wir es nicht schaffen, der Klimaveränderung Einhalt zu gebieten." Die Forscher dokumentieren ein drastisches Voranschreiten des Klimawandels und dessen Auswirkungen auf die Menschheit.

Vor diesem Hintergrund sieht sich Albrecht darin bestätigt, die Wiedervernässung von Mooren und die Aufforstung naturnaher Wälder voranzutreiben. "So wirkt die Vernässung von Moorflächen nicht nur treibhausgasmindernd, sondern sorgt auch dafür, dass Wasser länger in den Flächen gehalten werden kann, was für eine klimaangepasste Landnutzung von entscheidender Bedeutung wird."

Laut Weltklimarat leben 3,3 bis 3,6 Milliarden Menschen in einem Umfeld, das der Klimawandel stark gefährdet. Die Forscher lassen keinen Zweifel daran, dass vom Menschen verursachte Faktoren die Anfälligkeit der Ökosysteme für den Klimawandel verschärfen - eine nicht nachhaltige Nutzung von Böden und Ressourcen, Abholzung, Artensterben oder Umweltverschmutzung.

Weltweit sind weniger als 15 Prozent der Landfläche, 21 Prozent der Süßwasserfläche und 8 Prozent der Ozeane geschützte Gebiete. Aus Expertensicht sollten es 30 bis 50 Prozent der Erdoberfläche sein. Die Forscher gehen bei einer Erderwärmung von 1,5 Grad davon aus, dass 3 bis 14 Prozent der Arten auf dem Festland ein sehr hohes Aussterberisiko haben.