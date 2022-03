Kiel

Landtag erleichtert Feuerwehren die Arbeit

24.03.2022, 13:22 Uhr | dpa

Die Arbeit der Feuerwehren in Schleswig-Holstein soll einfacher werden. Der Landtag beschloss am Donnerstag einstimmig entsprechende Änderungen am Brandschutzgesetz, die unter anderem das Ehrenamt stärken und mehr Klarheit über die Aufgabenverteilung zwischen Gemeinden und Kreisen schaffen sollen.

Viele Freiwillige Feuerwehren im Land haben Personalsorgen. Um hier Erleichterungen zu schaffen, wird unter anderem die Altersgrenze für Mitglieder der Verwaltungsabteilung gestrichen. Zudem sollen künftig in Freiwilligen Feuerwehren auch Mitglieder der Verwaltungsabteilung Vorstandspositionen bei der Schriftführung und Kassenverwaltung wahrnehmen können.

Künftig sollen verpflichtete Mitglieder in eine vorhandene freiwillige Feuerwehr integriert werden können. Zudem sollen Gemeinden künftig Entschädigungen und Ersatzansprüche von Feuerwehrleuten der Freiwilligen Feuerwehren auch pauschal abrechnen können. Dies galt bisher nur für die Wehrführungen.