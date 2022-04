Kiel

23.282 Kinder wechseln auf weiterführende Schulen im Norden

26.04.2022, 18:01 Uhr | dpa

Die Zahl der Kinder, die in Schleswig-Holstein von der Grundschule auf Gymnasien und Gemeinschaftsschulen wechseln, ist zum Schuljahr 2022/23 nahezu unverändert geblieben. Insgesamt werden auf den weiterführenden Schulen im Land 23.282 Schülerinnen und Schüler aufgenommen, wie das Bildungsministerium am Dienstag zum Abschluss des Anmeldeverfahrens für die 5. Jahrgänge mitteilte. Das seien 45 weniger als im Vorjahr. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) erklärte dazu: "Ich freue mich über stabilen Anmeldezahlen nach zwei Jahren Schule in der Pandemie." Die wechselnden Grundschüler seien die Hälfte ihrer Schulzeit durch Corona beeinträchtigt gewesen.

Auf Gymnasien wechseln 10.656 bisherige Grundschüler und damit 45,8 Prozent der Mädchen und Jungen des Jahrgangs. Im Vorjahr lag die sogenannte Übergangsquote bei 44,1 Prozent. Der Wert schwankte den Angaben nach in den vergangenen Jahren zwischen 43 und 46 Prozent. Die Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe nehmen 4508 Schüler auf. Dies entspricht einem Anteil von 19,4 Prozent (2021: 19,2 Prozent). An die Gemeinschaftsschulen ohne Oberstufe wechseln 8118 Schüler. Damit fällt der Anteil von 36,7 auf 34,9 Prozent.