Schuh verrät Jugendlichen nach Überfall auf Tankstelle

Zwei Jugendliche haben eine Tankstelle am Kieler Ostring ĂŒberfallen. Die 16 und 17 Jahre alten TatverdĂ€chtigen flĂŒchteten nach dem Überfall am Montagabend zunĂ€chst, konnten dann aber von der Polizei vorlĂ€ufig festgenommen werden, wie diese am Dienstag mitteilte. Bei der Flucht habe ein TatverdĂ€chtiger einen Schuh verloren, was die Fahndung erleichterte. Bei der Suche nach den TĂ€tern fiel den Beamten der Jugendliche mit nur einem Schuh auf.