Politologe Knelangen: Kein eindeutiger Sieger des TV-Triells

F├╝r den Politikwissenschaftler Prof. Wilhelm Knelangen hat das letzte TV-Triell vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein einen guten ├ťberblick ├╝ber die Positionen der Spitzenkandidaten von CDU, SPD und Gr├╝nen gezeigt. "Alle hatten ihre starken Momente, alle konnten ihr Profil sch├Ąrfen", sagte Knelangen der Deutschen Presse-Agentur zur Diskussion im NDR am Mittwochabend mit Ministerpr├Ąsident Daniel G├╝nther (CDU) und seinen Herausforderern Monika Heinold (Gr├╝ne) und Thomas Losse-M├╝ller (SPD). "Einen eindeutigen Sieger hatte das Triell nicht."

Losse-M├╝ller war darauf angewiesen, noch einmal angreifen zu k├Ânnen, sagte Knelangen. Zwar habe er einige Punkte setzen k├Ânnen. G├╝nther und Heinold h├Ątten ihn aber in vielen Punkten "in die Zange genommen". Bei vielen Statements hatte er es mit zwei Gegenpositionen zu tun.

G├╝nther sei in dem verbalen Dreikampf staatsm├Ąnnisch aufgetreten, habe sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, sagte Knelangen. Er habe die Regierungsbilanz in den Vordergrund gestellt. "Zugleich beschrieb er Jamaika als Koalitionsmodell, das er fortsetzen m├Âchte. Was ist, wenn es auch f├╝r eine Zwei-Parteien-Koalition reichen sollte, lie├č er offen."