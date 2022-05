Nachfolge von Generalstaatsanwalt: Beschwerden abgewiesen

Das Verwaltungsgericht in Schleswig hat die AntrĂ€ge von zwei Bewerbern um die Stelle des Generalstaatsanwalts auf vorlĂ€ufigen Stopp des Besetzungsverfahrens abgelehnt. Das Landeskabinett hatte sich fĂŒr die Leiterin der Kieler Staatsanwaltschaft, Birgit Heß, als neue GeneralstaatsanwĂ€ltin entschieden. Die Auswahlentscheidung weise weder Formfehler noch sachliche MĂ€ngel auf, teilte das Gericht am Montag mit. Der bis dato amtierende Wolfgang Zepter schied zum Jahresende aus.

Alle drei Bewerber seien Spitzenjuristen, was sich in den der Auswahlentscheidung zugrundeliegenden dienstlichen Beurteilungen widerspiegele, erlĂ€uterte das Verwaltungsgericht. Sowohl insgesamt als auch im Hinblick auf Einzelmerkmale in den Beurteilungen seien die Bewerber mit den Höchstnoten bewertet worden. Unterschiede in den verbalen BegrĂŒndungen fielen im Ergebnis nicht ins Gewicht.