CDU berät auf Landesausschuss über Wahlsieg im Norden

Kiel (dpa/lno) - Die Nord-CDU will am Mittwochabend (18.00 Uhr) auf einem kleinen Parteitag in Kiel ihren klaren Erfolg bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein analysieren. Mit 43,4 Prozent wurde die Partei von Ministerpr├Ąsident Daniel G├╝nther st├Ąrkste Kraft. F├╝r den sogenannten Landesausschuss gibt es nach Parteiangaben 94 Delegierte. Nach einer Rede von Regierungschef G├╝nther ist eine Aussprache vorgesehen.