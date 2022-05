Losse-Müller und Midyatli: Kein Druck bei Fraktionschef-Wahl

Auf die Frage, was in einer Woche m├Âglicherweise anders sei, sagte Midyatli: "Wir werden uns als Fraktion in allen Bereichen personell und thematisch aufstellen und k├Ânnen vielleicht eher einsch├Ątzen, auf welches Szenario wir uns in der Opposition einstellen m├╝ssen". Losse-M├╝ller erg├Ąnzte im selben Interview: "Die Fraktion ist von 21 auf 12 Mitglieder geschrumpft, da m├╝ssen wir uns erstmal sortieren." Wenn einer bei der Wahl einer neuen Fraktionsspitze Druck mache, "dann sind wir das am meisten selbst".