Studie zeigt Einschränkungen bei Windenergiefläche im Norden

Anders als in anderen LĂ€ndern gilt in Schleswig-Holstein das Prinzip "Rotor in". Das heißt, die FlĂŒgelspitzen mĂŒssen innerhalb des ausgewiesenen Gebiets bleiben. Beim Prinzip "Rotor out" muss nur das Turmfundament in dem Gebiet stehen. Je grĂ¶ĂŸer die Anlagen werden, desto mehr FlĂ€che gehe dadurch verloren, kritisierte Hrach. Die von der Bundesregierung geforderten zwei Prozent beziehen sich nach Papes Angaben auf eine Planung "Rotor out".