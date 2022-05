Gesundheitsministerium: FSME-Gefahr im Norden gering

Die Outdoor-Saison beginnt und damit steigt auch das Risiko eines Zeckenstiches. In Schleswig-Holstein ist die Gefahr, an der meist von Zecken ├╝bertragenen Hirnentz├╝ndung FSME zu erkranken, aber gering. Auf der vom Robert Koch-Institut (RKI) herausgegebenen Karte seien kein Kreis und keine Stadt als Risikogebiet verzeichnet, wie das Gesundheitsministerium in Kiel mitteilte. Vereinzelt k├Ânne es aber zu F├Ąllen der Fr├╝hsommer-Meningoenzephalitis kommen.