Kristina Herbst soll neue Landtagspräsidentin in Kiel werden

Kristina Herbst soll neue Landtagspr├Ąsidentin in Kiel werden

Die CDU-Abgeordnete Kristina Herbst soll neue Landtagspr├Ąsidentin in Schleswig-Holstein werden. Ihre Fraktion nominierte die 44-J├Ąhrige am Dienstag f├╝r das Amt. Herbst erhielt 30 Ja-Stimmen. Es gab eine Nein-Stimme und keine Enthaltung. Im neuen Landtag kommt die Fraktion der Christdemokraten insgesamt auf 34 der 69 Sitze im Parlament.

Die Diplom-Kauffrau arbeitet seit 2006 im Kieler Politikbetrieb. Seit 2017 ist sie Staatssekret├Ąrin im Ministerium f├╝r Inneres, l├Ąndliche R├Ąume, Integration und Gleichstellung. Zur Landtagswahl am 8. Mai trat sie im Wahlkreis Kiel-West an. Sie unterlag zwar Anna Langsch von den Gr├╝nen, zog aber ├╝ber die Landesliste in das Parlament ein.