Innenministerin: Norden muss Katastrophenschutz stärken

Die norddeutschen LĂ€nder mĂŒssen nach Ansicht der schleswig-holsteinischen Landesregierung ihre Zusammenarbeit beim Zivil- und Katastrophenschutz stĂ€rken. "Außer Frage steht mit Blick auf die Erfahrungen der vergangenen Monate, dass Bund und LĂ€nder kĂŒnftig noch enger in der Abwehr von Cyberattacken sowie beim Zivil- und Katastrophenschutz zusammenarbeiten mĂŒssen", sagte Innenministerin Sabine SĂŒtterlin-Waack vor einer Konferenz mit ihren norddeutschen Amtskollegen in OsnabrĂŒck.

Die Minister und Senatoren von Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern treffen sich am Mittwoch mit dem Kommando Territoriale Aufgaben der Bundeswehr und den Landeskommandos der Bundeswehr in den norddeutschen LÀndern. Themen sind nach Angaben des niedersÀchsischen Innenministeriums der Krieg in der Ukraine und die zivile und militÀrische Verteidigung sowie die Zusammenarbeit mit der Bundeswehr bei Naturkatastrophen.