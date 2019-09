LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Armin Veh droht Strafe nach Schiri-Kritik

23.09.2019, 09:15 Uhr

Egal ob 1. FC Köln, Fortuna, Viktoria oder die vielen kleineren Kölner Sportvereine: Sport spielt in Köln eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie darum alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Keine Frage: Der 1. FC Köln hatte sich deutlich mehr erhofft gegen die Bayern. Am Ende stand ein extrem bitteres 0:4 auf der Anzeigetafel. Für Sport-Geschäftsführer Armin Veh stand der Schuldige daran schnell fest: Schiedrichter Patrick Ittich. " Er hätte sich auch ein rotes Hemd anziehen können", sagte Veh nach dem Spiel über den Schiri. Eine Meinung, mit der er nicht allein dastand. Doch die Äußerungen könnten ihn trotzdem teuer zu stehen kommen: Denn es drohen Ermittlungen durch den DFB-Kontrollausschuss.

Guten Morgen und Herzlich Willkommen an diesem Montag! Nach der heftigen Niederlage für den 1. FC Köln gegen Bayern München ist erstmal Wundenlecken angesagt, Wir halten Sie aber natürlich trotzdem wieder zum Sportgeschehen in und um Köln auf dem Laufenden. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, lassen Sie uns einfach einen Kommentar unter dem Artikel da.