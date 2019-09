LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Fortuna Köln muss heute punkten

25.09.2019, 09:10 Uhr | t-online.de

Nach dem Gegentor: SC Fortuna Köln verlor am 7. September gegen den Bonner SC. (Quelle: Herbert Bucco/Archiv/imago images)

Egal ob 1. FC Köln, Fortuna, Viktoria oder die vielen kleineren Kölner Sportvereine: Sport spielt in Köln eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie darum alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Ex-FC-Star Lukas Podolski trainiert auch in Japan gewohnt hart. Jetzt postete er ein Foto auf Instagram, das in bei einer besonders schweren Übung zeigt:



Heute Abend wird es spannend: Fortuna Köln spielt ab 19.30 Uhr in der Regionalliga gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach. Ein Sieg wäre für die Fortuna extrem wichtig, denn die Mannschaft steht derzeit auf dem vorletzten Platz der Tabelle. Die Bilanz des Gegners fällt bislang deutlich besser aus: Von fünf Spielen hat Gladbach vier Spiele gewonnen. Na dann, toi toi toi!

