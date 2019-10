LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Was plant Beierlorzer mit Terodde?

04.10.2019, 10:27 Uhr | t-online.de

Egal ob 1. FC Köln, Fortuna, Viktoria oder die vielen kleineren Kölner Sportvereine: Sport spielt in Köln eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie darum alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Beim 1. FC Köln drückt der Schuh vor allem im Sturm. Jhon Cordoba und Anthony Modeste sind im Moment weit davon entfernt, dem FC-Spiel ihren Stempel aufzudrücken. Trainer Achim Beierlorzer denkt darum offenbar darüber nach, im Spiel gegen die Überraschungsmannschaft von Schalke 04 Simon Terodde eine Chance im Sturm zu geben. Das berichten zumindest die Kollegen der "Bild". Terodde hat in dieser Saison zwar auch erst einmal getroffen (beim Saisonstart in Wolfsburg). Zuletzt machte er nach seinen Einwechslungen aber keinen ganz schlechten Eindruck. Vielleicht hat er also tatsächlich mal eine Chance von Anfang an verdient.

Auch für die RheinStars ist heute GAMEDAY! Um 20.15 Uhr treffen die Basketballer auf den SV Haspe. Während Haspe die letzten zwei Spiele verlor, sind die Kölner rund um Topscorer Tibor Taras immer noch ungeschlagen. Das kann gerne so weitergehen!

Nach dem Feiertag ist vor dem Spieltag: Heute Abend ist Red Bull München bei den Kölner Haien zu Gast. Das Team von Trainer Mike Stewart steht vor einem echten Härtetest. Um 19.30 Uhr geht's los in der LANXESS Arena.

Hallo und herzlich willkommen! Wir halten Sie an dieser Stelle wieder zum Sportgeschehen in und um Köln auf dem Laufenden. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, lassen Sie uns einfach einen Kommentar unter dem Artikel da.