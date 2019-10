LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Sieger des Köln-Marathon verpasst Olympia-Norm

14.10.2019, 09:10 Uhr | t-online.de, tme

Egal ob 1. FC Köln, Fortuna, Viktoria oder die vielen kleineren Kölner Sportvereine: Sport spielt in Köln eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie darum alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Es ist ein Triumph und dennoch eine kleine Niederlage für den Sieger des Köln-Marathons, Hendrik Pfeiffer. Der 26-Jährige lief die 42,195 Kilometer in 2:14:19 Stunden und verpasste damit eine Qualifikation für die olympischen Spiele 2020 in Tokyo.



Kleine Notiz am Rande: Die Kenianerin Brigid Kosgei hat am Samstag bei Marathon in Chicago sogar ein paar Sekunden kürzer gebraucht. Sie lief die Distanz in 2:14:04 Stunden. Mit dieser Zeit pulverisierte sie den alten Marathon-Rekord der Frauen.

Der gebürtige Kölner Jan Frodeno hat zum dritten Mal den Ironman auf Hawaii gewonnen. Der 38-Jährige hat die schwarz-rot-goldene Siegesserie bei der Ironman-WM auf Hawaii fortgesetzt und sich mit seinem dritten Triumph zum deutschen Rekordsieger gekrönt. Frodeno bewältigte die 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,195 km Laufen in 7:51:13 Stunden – so schnell wie kein Mensch vor ihm. Zuvor hatte er 2015 und 2016 gewonnen. Die ganze Meldung lesen Sie hier.

