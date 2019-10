LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

FC-Coach Beierlorzer nach Blamage gegen Saarbrücken "enttäuscht"

30.10.2019, 10:16 Uhr | t-online.de , tme

Egal ob 1. FC Köln, Fortuna, Viktoria oder die vielen kleineren Kölner Sportvereine: Sport spielt in Köln eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie darum alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Nach der Niederlage gegen den 1. FC Saarbrücken und dem Rauswurf aus dem DFB-Pokal ist FC-Trainer Achim Beierlorzer "maßlos enttäuscht". Weiter schimpfte er über den schwachen Auftritt: "Ich habe kein Verständnis dafür, wie wir die Gegentore bekommen haben. Es war nicht okay, wie wir hier aufgetreten sind. Das war ein Rückschritt für uns." Die ganze Meldung dazu lesen Sie hier.

Heute spielt Fortuna Köln gegen Pesch im Mittelrheinpokal gegen den Kölner Verein FC Pesch. Um 19.30 Uhr geht es los. Spielstätte ist die Helmut Kusserow Anlage in Köln-Pesch. Also auch für Fortuna ein kleines "Auswärtsspiel".



Dirk Lottner hat mit dem 1. FC Saarbrücken seinen Herzensverein blamiert und den 1. FC Köln aus dem DFB-Pokal geworfen. Der Spitzenreiter der viertklassigen Regionalliga-Südwest setzte sich am Dienstagabend in der zweiten Runde sensationell mit 3:2 (0:0) gegen den lange harmlosen Bundesliga-Aufsteiger durch.

Vor 6.800 Zuschauern in Völklingen trafen Christopher Schorch (53. Minute), Gillian Jurcher (57.) und Matchwinner Tobias Jänicke (90.) für den Außenseiter, der für den erstmaligen Einzug ins Achtelfinale seit sechs Jahren vom DFB eine Prämie von 702.000 Euro erhält. Jonas Hector (71.) und Simon Terodde (84.) konnten für die enttäuschenden Kölner vor dem Last-Minute-K.o. nur zwischenzeitlich ausgleichen. Die ganze Meldung lesen Sie hier.

Wir hoffen, Sie sind gut in den Tag gestartet! Auch heute halten wir Sie wieder mit dem Sportleben in und um Köln an dieser Stelle auf dem Laufenden. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, lassen Sie uns einfach einen Kommentar unter dem Artikel da.