Achim Beierlorzer glaubt weiter an Verbleib in Köln

04.11.2019, 14:49 Uhr | t-online.de

Weil er Steuern in Millionenhöhe hinterzogen und gedopt haben soll, steht Profiboxer Felix Sturm seit Montag in Köln vor Gericht. Zum Auftakt des Prozesses entschied sich der Ex-Weltmeister, zu den Vorwürfen zu schweigen. Die Anklage wirft dem 40-Jährigen besonders schwere Steuerhinterziehung in 16 Fällen vor, wie Staatsanwalt Renke Hoogendoorn in Köln erklärte. Insgesamt soll Sturm über Jahre hinweg rund 5,8 Millionen Euro Steuern hinterzogen haben.

Achim Beierlorzer wünschte "einen wunderschönen Morgen". Die Wünsche der Fans nach Selfies erfüllte er ebenso selbstverständlich wie den der Journalisten nach Interviews. "Wir ziehen das natürlich durch. Was sollte denn heute anders sein?", fragte der Trainer des 1. FC Köln demonstrativ gut gelaunt. Sein Zeichen war klar. Dieser Montag sollte - so gut es eben nach einer 0:2-Derby-Niederlage bei Fortuna Düsseldorf geht - ein Tag wie jeder andere sein beim Fußball-Bundesligisten. Die ganze Meldung lesen Sie hier.

Fortuna Köln trifft heute Abend im Südstadion auf einen alten Bekannten aus der Bundesliga: Mit Alemannia Aachen gastiert der aktuelle Tabellenneunte der Regionalliga West in Köln. Anstoß der Partie ist um 20.15 Uhr.



Richtig bitter lief das Derby gestern auch für FC-Youngster Noah Katterbach. Er musste schon nach wenigen Minuten verletzt vom Feld. Jetzt steht auch die Diagnose fest: Katterbach erlitt einen Muskelfaserriss und fehlt den Kölnern damit am Freitag gegen die TSG Hoffenheim. Mal schauen, ob er nach der anschließenden Länderspielpause wieder fit ist.

Noah #Katterbach hat sich im #effzeh-Spiel gegen Düsseldorf eine Muskelverletzung zugezogen. Er muss vorerst pausieren. Gute Besserung, Noah! 🔴⚪ pic.twitter.com/z28f5eazI1 — 1. FC Köln (@fckoeln) November 4, 2019

Wie geht es weiter beim 1. FC Köln? Nach der bitteren Derby-Pleite gestern gegen Fortuna Düsseldorf steht Trainer Achim Beierlorzer mehr unter Druck denn je. Laut "Express" soll der FC-Coach aber heute um 10 Uhr zumindest das Training der Ersatzspieler leiten. Allzu sicher sollte er sich allerdings nicht fühlen: Nach der Chaos-Woche beim FC erscheint auch ein Rauswurf nach wie vor möglich.

