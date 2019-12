LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Gerüchte um FC-Interesse an Chuba Akpom

03.12.2019, 10:10 Uhr | t-online.de , tme

Egal ob 1. FC Köln, Fortuna, Viktoria oder die vielen kleineren Kölner Sportvereine: Sport spielt in Köln eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie darum alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Bisher spielt er für den griechischen Verein PAOK Saloniki, kommt er nun bald nach Köln? Die Gerüchte darum, dass Chuba Akpom zum 1. FC Köln wechseln könnte, sind zumindest aufgekocht. Das berichtet der "Express". Der 24-Jährige war beim FC Arsenal im Nachwuchs, möchte aber wohl wechseln, hieß es.



Ohne Hennes Weisweiler hätte es die heutige Rivalität zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln in dieser Form nicht gegeben - diese Ansicht vertritt Rainer Bonhof noch heute.

"Ich würde behaupten: Er ist der eigentliche Vater dieses Derbys", sagte der Gladbacher Vize-Präsident im Interview der Deutschen Presse-Agentur. "Er wohnte ja in Köln und war Dozent an der Sporthochschule. Er hat uns eingetrichtert, dass wir in Köln nicht verlieren durften", berichtete der frühere Borussen-Profi und Weltmeister von 1974 weiter über die Zeit unter dem damaligen Borussen-Coach Weisweiler, der am 5. Dezember 100 Jahre alt geworden wäre.

Weisweiler, Mit-Begründer des 1. FC Köln, war zwischen 1964 und 1975 Trainer der Borussia und zwischen 1976 und 1980 beim FC. Laut Bonhof stachelte er seine Spieler vor den Duellen beider Clubs immer besonders an.

