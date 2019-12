Gisdol zufrieden mit Remis gegen Augsburg

LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Eigentlich wäre ein Sieg beim Heimspiel gegen den FC Augsburg am Samstag Pflicht gewesen. Das zumindest haben sich die Verantwortlichen beim 1. FC Köln vorgenommen. Doch es reichte nur für ein 1:1. Aber Neu-Trainer Markus Gisdol ist damit trotzdem zufrieden. Dem "Express" sagte er: "Wenn wir das Tor früher machen, können es auch drei Punkte werden. Aber in so einer Situation musst du auch mal mit einem Punkt zufrieden sein – und das sind wir auch."

Beim Match gegen die Iserlohn Roosters haben die Kölner Haie mit 4:1 gewonnen. Damit liegen die Haie auf Platz sechs der Tabelle.



