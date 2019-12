LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Jorge Meré nach Auszeit wieder fit und motivert

04.12.2019, 11:13 Uhr | t-online.de , tme

Ein totkranker Fan des 1. FC Köln wünschte sich, noch einmal seinen Fußballverein und seinen Lieblingsspieler Anthony Modeste vom Nahem zu erleben. Das machte der Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes möglich.



Andreas (38) ist sterbenskrank und hat nur noch wenige Tage zu leben. Der @asb_de-Wünschewagen erfüllte dem #effzeh-Fan einen letzten Wunsch: einen Besuch am Geißbockheim. Sein Lieblingsspieler @amodeste27 und Markus Gisdol nahmen sich Zeit für ihn.



Der Nationalspieler Lukas Podolski ist nicht nur für ein fußballerisches Talent bekannt. Auch unternehmerisch ist er umtriebig und betreibt mehrere Geschäfte in Köln. Im Frühjahr 2020 soll ein nächstes Groß-Projekt Eröffnung feiern: Seine "Strassenkickerbase", also eine Mehrzweckhalle, in der Fußball gespielt werden kann. Das berichtet "koelnsport.de" Damit möchte Podolski nach eigener Aussage Fußballinteressierten die Möglichkeit geben, überdacht den Sport ausüben zu können.



Wie der Verein am Mittwochmorgen mitteilte, ist Marcel Risse krank und wird deswegen nicht trainieren. Chrille Clemens, Vincent Koziello und Birger Verstraete trainieren individuell.



Nach einer zweiwöchigen Auszeit wegen einer Muskelverletzung ist Jorge Meré vom 1. FC Köln wieder ins Training eingestiegen. Der 22-Jährige ist laut einem Bericht des "Express" deswegen nun wieder hochmotiviert, hatte er in dieser Saison doch einen schwierigen Stand und konnte nicht durchstarten. Nun soll laut der Zeitung das Spiel gegen Union Berlin die Wende für den Spanier bringen, weil er nach dem Ausfall von Czichos und Hector Ersatz-Abwehr-Spieler werden soll.

