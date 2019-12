LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

1. FC Köln-Fan Draisaitl wünscht sich Poldi-Rückkehr

12.12.2019, 12:21 Uhr | t-online.de , tme

Egal ob 1. FC Köln, Fortuna, Viktoria oder die vielen kleineren Kölner Sportvereine: Sport spielt in Köln eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie darum alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Bayer-Trainer Peter Bosz und Torwart Lukas Hradecky freuen sich auf das Spiel gegen den 1. FC Köln am Samstag. Sie fiebern dem regelrecht entgegen. "Das wird etwas ganz Besonderes, ich fiebere dem Samstag entgegen und hoffe, dass wir in der kurzen Zeit gut regenerieren können", sagte Hradecky. Peter Bosz ergänzte: "Ich habe schon viele Derbys gespielt, aber noch nicht das Köln-Derby, ich freue mich drauf." Ob sich die Kölner angesichts solcher Motivation ebenfalls freuen, bleibt fraglich.

Letzte Woche gewann die Fortuna Köln gegen den 1. FC Köln U21 mit 1:0. Damit liegt der SC Fortuna Köln mit 25 Punkten jetzt im Tabellenmittelfeld. Am Samstag wies der SV Rödinghausen Borussia Mönchengladbach U23 mit 4:1 in die Schranken. Das Hinspiel entschied Rödinghausen mit 4:0 klar für sich. Beie treffen am Freitag aufeinander. Doch dieses Mal ohne den starken Franko Uzelac. Der Kapitän hat sich beim Spiel gegen die FC-U21 verletzt und fällt erstmal aus. Doch die Fortuna ist trotzdem zuversichtlich.

NHL-Starstürmer Leon Draisaitl wünscht sich eine Rückkehr seines Freundes Lukas Podolski zu seinem Herzensclub 1. FC Köln. "Für Köln wäre das doch super. Poldi ist das Gesicht vom FC und der Stadt. Für die Fans wäre das eine Hammer-Sache, und ich fänd's auch gut", sagte der deutsche Eishockey-Nationalstürmer der Deutschen Presse-Agentur.

"Wir schreiben uns und sind in Kontakt", sagte Draisaitl, der derzeit mit den Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL für Furore sorgt. Fußball-Weltmeister Podolski (34) hatte zuletzt sein voraussichtlich letztes Ligaspiel für den japanischen Club Vissel Kobe absolviert. Sein Vertrag läuft im Januar aus. Schon vor zehn Jahren war der Angreifer nach seiner Zeit bei Bayern München zu seinem Heimatclub zurückgekehrt. FC-Fans hatten zuletzt seine erneute Rückkehr gefordert.

Hallo, Köln! Wir hoffen, Sie sind gut in den Tag gestartet. Auch heute berichten wir wieder über alles, was im Lokalsport in Köln wichtig ist. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, können Sie uns gerne einen Kommentar unter dem Artikel schreiben.