FC-Kapitän Hector unzufrieden mit Saison

11.12.2019, 18:02 Uhr | t-online.de , tme

Egal ob 1. FC Köln, Fortuna, Viktoria oder die vielen kleineren Kölner Sportvereine: Sport spielt in Köln eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs.

Der U19-Nachwuchsspieler des 1. FC Köln, Mathias Olesen, hat seinen Vertrag bis 2022 verlängert. Er soll auch mit ins U21-Trainigslager im Januar reisen, teilte der Verein am Mittwoch mit.

✍️ Der #effzeh hat den Vertrag mit U19-Nachwuchsspieler Mathias Olesen bis 2022 verlängert. Im Januar soll der luxemburgische Juniorennationalspieler mit der U21 des FC ins Trainingslager reisen.https://t.co/oZozbwcqRg — 1. FC Köln (@fckoeln) December 11, 2019

Die Kölner Haie trauern um den Fan, der am vergangenen Sonntag während des Heimspiels der Deutschen Eishockey Liga gegen die Nürnberg Ice Tigers einen Herzinfarkt erlitten hatte. Ein Vereinssprecher bestätigte den Tod des Mannes. Die Partie war nur wenige Minuten nach Beginn wegen des medizinischen Notfalls bei dem Zuschauer zunächst unterbrochen und eine halbe Stunde später komplett abgebrochen worden. Die ganze Meldung lesen Sie hier.

Zum sogenannten "Gegnercheck" auf der Vereinshomepage bescheinigen die Kölner ihrem Gegner von Samstag ein "herausragendes" letztes Spiel gegen Rostock. Das ihr Gegner stark ist, wurde dort bewiesen. Deswegen dürfte das Spiel am Samstag spannend werden.



Dank der Täterermittlung muss Fußball-Bundesligist 1. FC Köln eine geringere Geldstrafe wegen Fehlverhaltens eines Fans zahlen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verurteilte die Rheinländer nur zu einer Geldstrafe von 5000 Euro. Ohne die Täter-Ermittlung hätte der Kontrollausschuss mindestens 40.000 Euro Geldstrafe beantragt. In der 85. Minute des Bundesligaspiels gegen Borussia Mönchengladbach am 14. September warf ein Kölner Zuschauer einen Böller in den Innenraum. Durch die laute Detonation erlitten zwölf Personen ein Knalltrauma.

Der 74 Jahre Eishockey-Fan der Kölner Haie, der am Sonntag beim Heimspiel gegen die Nürnberg Ice Tigers einen Herzinfarkt erlitten hatte, ist verstorben. Der Anhänger hatte das Spiel in der Lanxess Arena mit seinen beiden Enkelkindern besucht.

ach dem Sturz auf den letzten Tabellenplatz der Fußball-Bundesliga droht dem 1. FC Köln im West-Derby gegen Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr) der nächste Rückschlag. Kapitän Jonas Hector hofft auf die Unterstützung der Fans und ein Ende der sportlichen Krise. "Das ist keine gute Saison, die wir spielen. Aber es kann sich auch schnell in die andere Richtung drehen", sagte der Nationalspieler verschiedenen Kölner Medien. "Als Fan wäre ich auch enttäuscht, aber wir brauchen die Unterstützung, gerade jetzt in einem Derby", meinte Hector.

Der FC-Kapitän forderte von sich und seinen Mitspielern zumindest eine tadellose Einstellung. "Wenn man das Selbstvertrauen nicht hat, muss man sich das erarbeiten, erkämpfen, erzwingen - irgendwie, damit man gestärkt aus der Situation hervorgeht. Es ist auch eine Konzentrationssache." Die ganze Meldung lesen Sie hier.

Schlechte Nachrichten für das letzte Saisonspiel von Fortuna Köln gegen den SV Rödinghausen. Neben Torhüter Kevin Rauhut (5. gelbe Karte) fehlt beim wichtigen Spiel ein weiterer Pfeiler des Teams: Franko Uzelac. Der Kapitän hat sich im Spiel gegen die U21 des 1. FC Köln einen Teilriss der Sehnenplatte unter dem Fuß zugezogen. Mehr dazu hier.

Der 1. FC Köln hat am Dienstagabend ins RheinEnergieStadion eingeladen, um 250 Bedürftigen ein Weihnachtsessen zu schenken. Serviert haben Dr. Werner Wolf, Horst Heldt, Alex Wehrle und die U19 die Hauptspeise.

🍽️ Der #effzeh hat heute 250 Bedürftige zu einem Weihnachtsessen ins RheinEnergieSTADION eingeladen. Dr. Werner Wolf, Horst Heldt, Alex Wehrle und die U19 servierten die Hauptspeise. pic.twitter.com/QNdPdBuBic — 1. FC Köln (@fckoeln) December 10, 2019

