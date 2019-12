LIVESport-Tag im Live-Blog

1. FC Köln will gegen Eintracht Frankfurt Punkte holen

18.12.2019, 14:41 Uhr | t-online.de , tme

Seit heute können sich Läufer auf der Website von Köln Marathon für das Laufevent nächstes Jahr anmelden. Termin ist der 4. Oktober 2020.



Mit einem emotionalen Post auf Instagram verabschiedet sich Lukas Podolkski von seiner verstorbenen Oma. "Ich lieb dich vom ganzen Herzen", schrieb er.

Bei den "Viktoria Secrets" verraten Spieler von Viktoria Köln regelmäßig etwas aus ihrem Privat- und Spielerleben. Heute ist Mart Ristl dran. Zu sehen ist das Video auf Facebook.



Die "Viktoria Secrets" mit Mart Ristl! 🤓 Schreibt jetzt eure Fragen an Mart Ristl unten in die Kommentare: 👇🧐❓ #MR27 #Vussball Gepostet von FC Viktoria Köln 1904 e.V. am Mittwoch, 18. Dezember 2019

Heute geht es für den 1. FC Köln gegen Eintracht Frankfurt. Bereits gestern reisten die Spieler mit dem Zug nach Frankfurt. Doch wegen Verzögerungen im Betriebsablauf mussten die Kicker laut "Express" über eine Stunde am Bahnhof warten, bis der ICE sie schließlich in die Main-Metropole brachte.

Spieler des 1. FC Köln am Hauptbahnhof: Auf ihren Zug nach Frankfurt mussten sie zunächst warten. (Quelle: Bucco/imago images)



Nach fünf Bundesligaspielen ohne Sieg hintereinander will Eintracht Frankfurt heute (20.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Köln in die Erfolgsspur zurückkehren. Allerdings müssen die Hessen auf Torwart Frederik Rönnow verzichten, der sich ebenso wie Lucas Torró in der Partie bei Schalke 04 verletzt hat. Beide fallen lange aus. Außerdem ist der 1. FC Köln nach seinem Sieg gegen Bayer Leverkusen auch motiviert zu gewinnen. Denn die drei Punkte könnten die Kölner gut gebrauchen.

Was für ein Spiel! Die Kölner Haie haben gestern Abend in Iserlohn das NRW-Duell gegen die Roosters mit 4:3 gewonnen. Dabei fanden die Haie allerdings erst im letzten Drittel zu ihrem Spiel – und konnten die Partie dann trotz eines zwischenzeitlichen 0:2-Rückstandes noch drehen. Den kompletten Spielbericht gibt es hier...

