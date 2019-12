LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Jüngste FC-Elf seit Jahren holte Sieg bei Eintracht Frankfurt

19.12.2019, 08:55 Uhr | t-online.de

Für die Kölner gibt es derzeit jeden Grund zu feiern. Denn nicht nur der 1. FC Köln hat bei seinen Gegnern abgeräumt. Auch die Rheinstars haben das Spiel mit großem Vorsprung für sich entschieden. Das 78:97 hat die Basketballer damit ins Pokal-Viertelfinale gebracht.

Seit 2017 stand gestern bei der Partie gegen Eintracht Frankfurt die jüngste Startelf des 1. FC Köln auf dem Spielfeld. Und das hat sich ausgezahlt. Wie "Express" berichtet, senkten die Wechsel von Benno Schmitz (25) für Kingsley Ehizibue (24) und Jhon Cordoba (26) für Anthony Modeste (31) den Schnitt auf 23,9 Jahre. Schon in 2017 gab es eine so junge Formation: Am 16. Dezember 2017 hatte sich der damalige Trainer Stefan Ruthenbeck gegen Wolfsburg (1:0) für eine Startelf mit Durchschnittsalter 23,4 entschieden. Das lag vor allem an den vielen Verletzungen anderer Spieler, berichtet das Blatt weiter.

