Neuer Wirbel um Haltung des 1. FC Köln zu China

20.12.2019, 13:36 Uhr

Wenn der 1. FC Köln morgen gegen Werder Bremen aufläuft, wird er sich in einer zuletzt ungewohnten Rolle wiederfinden: Die Kölner gehen nach den Siegen der letzte Tage gegen die zuletzt desolaten Bremer als Favorit ins Spiel. Was Sie sonst noch zum Spiel wissen müssen, steht hier...



Die DFL hat die nächsten Spieltage in der Bundesliga terminiert. Der 1. FC Köln spielt an einem Sonntag gegen den FC Bayern. Das Derby gegen Fortuna Düsseldorf findet am 21. März statt.



Für Viktoria Köln steht kurz vor der Winterpause heute noch mal ein besonderes Spiel auf dem Programm. Der FC trifft ab 19 Uhr unter Flutlicht auf Hansa Rostock – und hofft vor heimischer Kulisse auf zahlreiche Unterstützer.



Kölns Mitgliederrats-Chef Stefan Müller-Römer legte sich schon mit vielen Fußballprofis und -legenden an. Jetzt hat es auch mit Präsident Werner Wolf gekracht, wie "Bild" berichtet. Demnach sollen Müller-Römers Aussagen zum China-Engagement des FC im "Kölner Stadt-Anzeiger" ("Im Sport brauchen wir China nicht. Vielmehr will China bei uns Wissen absaugen, wie es das in der Wirtschaft seit über seit 20 Jahren tun kann, weil unsere Wirtschaftsführer in Teilen völlig naiv sind.") unabgestimmt gewesen sein. Das hatte unter anderem die DFL verärgert. Denn die Liga befürchtet nicht nur für den FC negative Konsequenzen, sondern auch für die anderen deutschen Profi-Klubs, die in China einen Markt wittern. Kölns Boss versuchte Müller-Römers Aussagen jetzt wieder geradezubiegen und vermeldete öffentlich: "Ausschließlich seine private Meinung." Die Äußerungen "entsprechen nicht der offiziellen Haltung des 1. FC Köln". Dass hinter den Kulissen gerade gute Stimmung herrscht, ist zu bezweifeln.

