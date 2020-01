LIVESport-Tag im Live-Blog

Lukas Podolski kurbelt mit Video Gerüchte über Rückkehr an

07.01.2020, 09:20 Uhr | t-online.de , tme

Lukas Podolski: Mit einem Video bestärkt er die Gerüchte um seine Rückkehr zum 1. FC Köln. (Quelle: C. Hardt/Future Image/imago images)

Der achtmalige deutsche Hockeymeister Rot-Weiss Köln hat für die kommende Saison den zweimaligen Welttorhüter Vincent Vanasch verpflichtet. Der 32 Jahre alte Belgier von Euro-Hockey-League-Sieger Waterloo Ducks wechselt nach den Olympischen Spielen in Tokio in die Domstadt und wird dort Nachfolger von Victor Aly. Der deutsche Nationaltorwart kehrt nach der Saison in seine Heimatstadt Hamburg zurück.

Das neue Jahr fängt nicht gut an für die Kölner Haie. Nachdem sie bereits gegen die Düsseldorfer EG verloren hatten, scheiterten die Haie nun erneut am Montagabend gegen die Krefelder Pinguine (1:3). Es ist damit die vierte Niederlage in Folge für die Kölner. Mit 51 Punkten sind sie damit auf dem achten Tabellenplatz.

Wie geht es weiter für Lukas Podolski? Kehrt der ehemalige Weltmeister zurück zum 1. FC Köln? Viele Fans wünschen sich das. Und mit einem Video heizt Podolski die Gerüchte um eine Rückkehr nur noch mehr an. Zu sehen ist Podolski im Auto mitten auf einer Autobahn in Deutschland. Als er die Kamera in Richtung Straße dreht, wird klar: Der Weltmeister fährt hinter dem Mannschaftsbus vom 1. FC Köln. Dabei zeigt er einen Daumen hoch. "Verfolgt" er den Bus bewusst oder war es ein Zufall?



