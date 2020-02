LIVESport-Tag im Live-Blog

Baum stürzt auf Trainingsgelände des 1. FC Köln

11.02.2020, 08:42 Uhr | t-online.de

Egal ob 1. FC Köln, Fortuna, Viktoria oder die vielen kleineren Kölner Sportvereine: Sport spielt in Köln eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie darum alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Sturmtief "Sabine" hat auch den 1. FC Köln nicht verschont: Ein Baum am Trainingsgelände wurde gestern durch die starken Böen einfach umgeweht und stürzte mitten auf den Trainingslatz, wie der FC auf Instagram mitteilte. Zum Glück lief gerade keine Trainingseinheit! Die Kollegen vom "Express" haben die ganze Geschichte aufgeschrieben.



Nach einem stürmischen Wochenbeginn versorgen wir Sie auch heute wieder mit den neuesten Nachrichten rund um dem Lokalsport in Köln. Schön, dass Sie wieder dabei sind!