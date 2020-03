LIVESport-Tag im Live-Blog

Nachwuchs des 1. FC Köln glänzt

03.03.2020, 12:27 Uhr | t-online.de, tme

Sport spielt in Köln eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie darum alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Der U19-Spieler Georg Strauch hat seinen Vertrag mit dem 1. FC Köln vorzeitig verlängert. Das teilte der Verein am Dienstag mit. Der 18-Jährige defensive Mittelspieler spielt bereits seit 2014 für den FC und kommt aus dem eigenen Nachwuchs.



Weil er krank ist, kann FC-Torhüter Timo Horn heute nicht zum Training am Geißbockheim antreten. Auch Birger Verstraete pausiert wegen eines Problems am Spunggelenk.



Guten Morgen, hier kommt das #effzeh-Personalupdate:



📌 Timo #Horn fehlt krank.

📌 Seb #Bornauw tritt heute kürzer - individuelles Programm.

📌 @Verstraete41 pausiert mit Problemen am linken Sprunggelenk. pic.twitter.com/pkhSrrdnQF — 1. FC Köln (@fckoeln) March 3, 2020

Der frühere Kapitän des 1. FC Köln, Dirk Lottner, feiert heute seinen 48. Geburtstag. Dazu gratuliert ihm der Club auf Twitter herzlich.



Die U19- sowie die U17-Team des 1. FC Köln feierten am Wochenende ein regelrechtes Schützenfest. 16 Tore gehen auf die Kappen der Nachwuchskicker.

Das Heimspiel der U19 gegen den Wuppertaler SV entschieden die Jungs mit 4:0 für sich. Die U17 traf auswärts in Lippstadt gleich zwölfmal.

Auch heute berichten wir an dieser Stelle wieder über die neuesten Nachrichten rund um dem Lokalsport in Köln.