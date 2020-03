LIVESport-Tag im Live-Blog

FC-Trainer Gisdol bereitet Spieler auf Geisterspiel vor

11.03.2020, 08:39 Uhr | t-online.de

FC-Trainer Markus Gisdol: Vor dem heutigen Spiel gegen Borussia Mönchengladbach zeigt sich der Coach fokussiert. Am wichtigsten sei es diese Nebenerscheinungen auszublenden. (Quelle: Beautiful Sports/imago images)

Heute wird der FC Köln um 18 Uhr in einem Geisterspiel auf Borussia Mönchengladbach treffen. Eine ungewohnte Situation für Fans und Mannschaft. Deswegen wird FC-Trainer Markus Gisdol seine Spieler bestmöglich auf das Spiel vor leeren Rängen vorbereiten, wie der "geissblog" berichtet. "Wie genau wir das lösen werden, will ich nicht verraten, aber natürlich machen wir uns Gedanken", sagte 50-Jährige demnach.



Am wichtigsten sei es jedoch, fokussiert zu bleiben, so Gisdol laut "geissblog". "Natürlich setzen wir uns damit auseinander. Oberste Priorität ist aber, diese Nebenerscheinung auszublenden, da sie sportlich zunächst einmal keine Rolle spielt. Wir müssen uns auf den Gegner fokussieren und darauf, was uns auf dem Platz erwartet und nicht auf den Rängen".

