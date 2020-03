LIVESport-Tag im Live-Blog

Mönchengladbach gegen 1. FC Köln wird Geisterspiel

10.03.2020, 11:30 Uhr | t-online.de, tme

Fans des 1. FC Köln: Gegen Gladbach werden die Ränge in Mönchengladbach leer sein. (Quelle: pmk/imago images)

Das Nachholspiel und Rheinderby in der Fußballbundesliga zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1.FC Köln am Mittwochabend wird wegen der Coronakrise ohne Zuschauer stattfinden. Wie die Stadt Mönchengladbach am Dienstag mitteilte, werde ein vom Land Nordrhein-Westfalen angekündigter Erlass umgesetzt, Veranstaltungen mit mehr als tausend Teilnehmern bis auf Weiteres abzusagen.

Wegen des Coronavirus stoppt der 1. FC Köln seinen Ticketverkauf. Schon der für heute vorgesehene Mitgliederverkauf für die Partie gegen RB Leipzig ist auf unbestimmte Zeit ausgesetzt worden, teilte der Verein mit.



Ismail Jakobs vom 1. FC Köln ist zum Bundesliga-"Rookie des Monats" nominiert worden. Fans sprechen sich klar und deutlich dafür aus: "Was eine Granate", schreibt einer auf Twitter. "Stark der Junge! Guter, schneller Linksfuß", twitterte ein anderer. Sowie: "Meine Stimme hat er auf jeden Fall." Dabei steht er im direkten Duell mit BVB-Talent Erling Haaland und Chrostopher Nkunku von RB Leipzig.

Schrecksekunde für den 1. FC Saarbrücken: Christopher Schorch klagte nach dem Pokalspiel gegen Fortuna über starkes Fieber. Er musste zum Arzt. Der Verteidiger wurde in der Uniklinik schließlich auf das Coronavirus getestet. Bei den Symptomen gingen alle Alarmglocken an. Doch es gab Entwarnung: Der ehemalige FC-Kicker hat sich laut "Express" nur einen viralen Infekt eingefangen.

Guten Morgen, Köln! Auch am heutigen Dienstag berichten wir an dieser Stelle wieder über die neuesten Nachrichten rund um dem Lokalsport in Köln. Schön, dass Sie wieder dabei sind!