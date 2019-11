Bei Bauarbeiten entdeckt

2.400 Menschen wegen Bombenfund evakuiert

21.11.2019, 19:37 Uhr | t-online.de , cf

Ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg: Solch ein ähnliches Exemplar ist in Köln-Buchheim bei Bauarbeiten entdeckt worden. (Quelle: Becker&Bredel/Symbolbild/imago images)

In Köln-Buchheim ist ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Von der Evakuierung sind 2.400 Menschen betroffen, ein großer Teil ist älter als 60 Jahre.

Am Donnerstagnachmittag ist bei Bauarbeiten in Köln-Buchheim ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Das teilte die Stadt mit. Er soll noch am Donnerstagabend entschärft werden.

Die amerikanische 2,5-Zentner-Bombe wurde auf der Höhe der Wuppertaler Straße 30 gefunden. Von der Evakuierung sind rund 2.400 Menschen betroffen, darunter 600 Anwohner, die älter als 60 Jahre alt sind.

Erst wenn alle Bewohner aus dem Sperrkreis evakuiert worden sind, kann die Entschärfung beginnen. Wegen Straßensperren sollten Autofahrer das Gebiet weiträumig umfahren. Zwar werde der Buchheimer Ring nicht gesperrt, sollte aber dennoch umfahren werden, empfiehlt die Stadt.







Es wird voraussichtlich auch zu Einschränkungen im Nahverkehr kommen. So sind die Stadtbahnlinien der Kölner Verkehrs-Betriebe 3, 13 und 18 sowie die Buslinie 159 betroffen. Die Bahnen fahren zwar, aber halten nicht mehr an der Haltestelle Herler Straße. Während der Entschärfung werde kurzzeitig auch der Luftraum gesperrt, heißt es weiter.